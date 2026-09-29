El programa de limpieza 'Palma a Punt' retira más de 26,5 toneladas de residuos en las primeras semanas de septiembre - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de refuerzo de la limpieza 'Palma a Punt', impulsado por el Ayuntamiento de Palma a través de la empresa municipal Emaya, ha retirado un total de 26,55 toneladas de residuos en los barrios durante las primeras semanas de septiembre.

Cort ha explicado este martes en un comunicado que cada intervención del equipo asignado por Emaya, integrado por un total de 47 operarios, combina diferentes trabajos sobre el terreno en turnos de mañana y tarde.

Sus tareas abarcan la eliminación de grafitis; el desbroce de solares públicos, aceras, zonas verdes, aparcamientos y zonas de ocio canino; el mantenimiento y limpieza interna y externa de papeleras y contenedores; soplado; baldeo de calles y mobiliario urbano con agua a presión, y la retirada de residuos abandonados fuera de los contenedores.

En la primera quincena de septiembre, la fase de otoño de este programa ha actuado en zonas como Son Ferriol, Coll d'en Rabassa, es Molinar, Can Pere Antoni, s'Arenal, es Pil·larí, ses Meravelles, Can Pastilla, s'Aranjassa, Sant Jordi y sa Casa Blanca.

Asimismo, el balance de esta primera mitad del mes recoge también más de 112.656 metros lineales de desbroce, 708.240 metros cuadrados de baldeo y la limpieza de 1.681 papeleras y 1.362 contenedores.

Según la planificación diseñada por Emaya, el balance global de 'Palma a Punt' para este año 2026 comprenderá la limpieza de más de 7.600 papeleras, 7.100 contenedores, la intervención en 1.500 áreas de aportación y más de 1,1 millones de metros lineales de aceras para la erradicación de malas hierbas.

El plan incide en la eliminación de grafitis, una línea de actuación que desde junio de 2023 hasta agosto de este año se ha saldado con la eliminación de 22.978 pintadas vandálicas en mobiliario urbano, vía pública, edificios y fachadas.

Hasta el próximo 5 de octubre, los equipos de 'Palma a Punt' actuarán en Cala Major, Sant Agustí, Gènova, Portopi, La Bonanova, El Terreno, Los Almendros - Son Pacs, Son Xigala Son Peretó, Son Flor, Son Serra - La Vileta, Son Rapinya, Son Roca, Son Ximelis, Son Vida y Son Anglada.

Del 6 al 16 de octubre, las brigadas actuarán en el entorno del Estadi Balear, es Rafal Vell, es Rafal Nou, es Vivero, Son Rutlan, Verge de Lluc, Son Cladera y Son Fortesa Nord, y del 19 al 21 de octubre, en sa Indioteria, Son Sardina, es Secar de la Real, Establiments y Son Espanyol.

Posteriormente, entre el 22 de octubre y el 9 de noviembre, el plan se trasladará a Pere Garau, Marquès de la Fontsanta, Foners, Nou Llevant, La Soledat, Son Gotleu, Can Capes, Son Canals, Son Fortesa Sud y Els Hostalets.

Del 10 al 23 de noviembre, los operarios se desplazarán a Arxiduc, Plaça de Toros, s'Olivera, Son Oliva, Amanecer, Camp Redó, Cas Capiscol y Bons Aires, para trasladarse del 24 de noviembre al 10 de diciembre a Camp d'en Serralta, es Fortí, Son Cotoner, Son Dameto, Santa Catalina, Son Espanyolet, Son Armadans, Son Dureta, sa Teulera y es Jonquet.

El programa concluirá su recorrido de otoño entre el 11 y el 18 de diciembre en el centro histórico de Palma, con actuaciones en Jaume III, La Missió, Plaça dels Patins, Puig de Sant Pere, La Llotja-Born, Sant Jaume, La Seu, Sant Nicolau, Cort, Monti-sion, Sindicat, es Mercat y sa Calatrava.