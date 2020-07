El programa Viu la Cultura recupera este miércoles la oferta presencial en Can Sales

PALMA DE MALLORCA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Viu la Cultura recupera su oferta presencial con la puesta en marcha de 'A l'estiu Viu la Cultura' en la biblioteca pública Can Sales.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Igualdad y Cultura ha informado este lunes de que todos los miércoles de los meses de julio y agosto, a las 12.00 horas, se podrá disfrutar de espectáculos teatrales y talleres de música en directo, destinados a público infantil, juvenil y familiar en la biblioteca.

La programación comienza este miércoles a las 12.00 horas con la representación del espectáculo 'Millie Potter and her friend Goldlocks'. La compañía Elàstic Nou Produccions presenta un espectáculo divertido, lúdico y educativo en que, mediante el personaje de clown, Millie Potter, se pretende facilitar tanto la expresión como la comprensión oral de la lengua inglesa.

Millie Potter es una niña curiosa y divertida, que presenta la historia de su amiga Goldgilocks, espectáculo de marionetas basado en el cuento tradicional Na Rínxols de Or, que mediante la palabra, las canciones y juegos acercará los alumnos a la lengua inglesa de manera divertida y atractiva.

La programación de Viu la Cultura en la Biblioteca continúa el miércoles 15 de julio con 'Miliang and the magic brush' y el 22 de julio con el espectáculo 'Millie Potter and her friend's birthday'. El 29 de julio está programado el taller de percusión 'Drum Team'. Todas las actividades se harán a las 12.00 horas.

Desde la Delegación de la Presidencia de la Cultura, se han puesto en marcha durante el confinamiento varias iniciativas para ayudar a paliar las consecuencias producidas en el sector cultural por las circunstancias derivadas de la COVID-19.