Programación de 'Patis Oberts' en colegios de Palma: juegos de agua, torneos y actividades culturales

Archivo - Niños jugando en el patio de un colegio - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha organizado actividades educativas, culturales y deportivas durante este verano en los ocho centros educativos que forman parte del programa municipal 'Patis Oberts'.

Se trata de los CEIP Cas Capiscol, Can Pastilla, Es Pont y Gabriel Vallseca, que abren sus puertas los lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 21.00 horas; y El Terreno, Jafudà Cresques, Joan Capó y Miquel Porcel, que abren los martes y jueves con el mismo horario y los sábados de 09.00 a 13.00 horas.

El objetivo del programa, según ha señalado Cort en una nota de prensa, es abrir los patios de los centros escolares, convirtiéndolos en espacios de juego y convivencia con actividades gratuitas, que favorecen la cohesión social y la dinamización de los barrios.

Dentro de la programación prevista para este verano, durante el mes de julio se desarrollarán actividades acuáticas, deportivas y culturales.

En el CEIP Cas Capiscol, del 1 al 12 de julio se organizarán diferentes juegos de agua. Además, del 13 al 19 tendrá lugar una actividad cultural para dar a conocer la figura de Nelson Mandela; del 20 al 26 se hará un taller de pulseras personalizadas; y, del 27 de julio al 2 de agosto, se celebrará la fiesta de la Beata Santa Catalina Tomàs, que incluirá un taller artístico e informativo sobre cómo, dónde y por qué se conmemora esta festividad.

En el CEIP Can Pastilla todos los viernes habrá juegos de agua, mientras que del 13 al 19 de julio se disputará un torneo de mato; del 20 al 26 se organizará una carrera de obstáculos; y, del 27 de julio al 2 de agosto, se llevará a cabo la actividad 'Monstruo de lava'.

Del mismo modo, en el CEIP Es Pont, del 1 al 11 se organizarán juegos refrescantes para combatir el calor; del 13 al 18 habrá juegos de verano cooperativos en grupo; del 20 al 25 el patio permanecerá abierto como espacio libre de juego; y del 27 al 31 de julio se celebrará una gincana de agua.

En el CEIP Gabriel Vallseca, del 1 al 4 se realizarán juegos de mesa; del 6 al 11 se celebrará un torneo de voleibol; del 13 al 18 tendrá lugar un taller de pulseras de hilo; y entre los días 20 y 25 se organizarán juegos de agua.

Asimismo, en el CEIP Terreno, del 1 al 11 de julio se organizarán varios juegos refrescantes para combatir el calor; del 13 al 18 habrá juegos de retos por equipos; del 20 al 25 el patio del centro permanecerá abierto como espacio libre; y del 27 al 31 se celebrará una gincana de agua.

El CEIP Jafudà Cresques, del 1 al 4 de julio ofrecerá juegos de mesa; del 6 al 11 tendrá lugar un torneo de voleibol; del 13 al 18 se impartirá un taller de pulseras de hilo; y entre los días 20 y 25 se realizarán juegos de agua.

Por su parte, en el CEIP Joan Capó, del 6 al 12 de julio se impartirá un taller de pulseras personalizadas; del 13 al 19 se celebrará un torneo de mato; del 20 al 26 tendrá lugar una carrera de obstáculos; y, del 27 de julio al 2 de agosto, la actividad 'Monstruo de lava'.

Por último, en el CEIP Miquel Porcel, del 1 al 12 de julio habrá juegos de agua; entre los días 13 y 19, una actividad cultural para conocer la figura de Nelson Mandela; del 20 al 26, un taller de pulseras; y, como cierre de las actividades de verano, del 27 de julio al 2 de agosto se celebrará la fiesta de la Beata Santa Catalina Tomàs.