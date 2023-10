Prohens acusa a Apesteguia de ofrecer su apoyo al techo de gasto del Govern "de cara a la galería"

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afeado al portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, que ofrezca su apoyo al techo de gasto de "cara a la galería" y le ha pedido que "no se deje llevar por la deriva del PSIB".

De esta manera le ha respondido la líder del Ejecutivo balear al representante de la formación ecosoberanista, tras una pregunta planteada en el pleno del Parlament para saber qué tipo de medidas desarrollará el Govern a cambio de aprobar el techo de gasto.

Durante su intervención, Apesteguia ha reprochado al Govern que afirmara la semana pasada no tenía otros apoyos, al margen de los de Vox, para aprobar el techo de gasto, ya que le ha indicado que podría contar con los cuatro diputados de MÉS a cambio de "dejar de mercadear con la lengua".

Por ello, le ha pedido que no aplique la "segregación lingüística" en las aulas y no vaya "en contra de las familias" o de lo que votó "la mayoría de la sociedad de Baleares", porque "esta medida no estaba en el programa del PP".

La presidenta ha afirmado que este martes era un "mal día" para hacer este discurso, porque habla de "cordones sanitarios" y ofrece los votos de MÉS "continuamente" pero cuando eso pasa "se rasga las vestiduras", ha declarado en alusión a que la Ejecutiva de MÉS per Mallorca haya comunicado que sus regidores de Capdepera dejen de representarles después de haber pactado en ese municipio con el PP.

"A la hora de la verdad hace esto de cara a la galería porque cuando el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le llama a capítulo, usted hace lo que le dicen que haga y vota lo que le diga que vote como pasó el martes pasado", ha indicado.

Asimismo, le ha preguntado por qué MÉS votó en contra del techo de gasto la semana pasada, una medida que servía para "la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario o para aplicar los acuerdos de las mesas sectoriales y mejorar las condiciones de los profesores".