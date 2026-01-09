Prohens acusa al Gobierno de "maltratar" a Baleares con la propuesta de financiación y defiende la autonomía fiscal

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Govern, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha rechazado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que "maltrata" a Baleares y ha puesto la autonomía fiscal como una "línea roja".

"El Gobierno de España vuelve a menospreciar a los ciudadanos de las Islas Baleares con una propuesta que sigue maltratando nuestras islas", ha señalado Prohens en un mensaje en la red social X este vienes.

Además, ha criticado que la propuesta no atiende "ninguna de las reivindicaciones" de Baleares para el nuevo sistema, entre ellas las variables del crecimiento poblacional o la población flotante en el archipiélago.

Igualmente, ha rechazado la reducción del peso de la insularidad y que el principio de ordinalidad sea, a su criterio, solo para Cataluña.

Para la líder del Ejecutivo, "lo más grave" de la propuesta es que "amenaza" la autonomía fiscal y pretende que Baleares recupere impuestos como el de Sucesiones. Una situación que, ha remarcado, iría "en contra de la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos".

"Esto es lo que ocurre cuando se hace una propuesta negociada solo con unos y solo para beneficiar a los de siempre", ha censurado la presidenta.

Con todo, ha reclamado una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la autonomía fiscal "como línea roja".

La presidenta ha asegurado que el Govern recorrerá a todas las vías que tenga a su alcance para defender los intereses de Baleares. "Sin complejos de inferioridad ante ninguna otra comunidad", ha zanjado.