Prohens acusa al Gobierno de "vender" y "dejar sola" a Baleares ante el "drama humanitario" de la inmigración

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al Gobierno de España de "vender" y "dejar sola" a Baleares ante el "drama humanitario" de la inmigración, tras que las Islas ya hayan superado los registros de inmigrantes llegados al archipiélago en 2024 y hayan batido su récord migratorio.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta Prohens ha considerado que estos datos demuestran, "frente a los negacionistas de la ruta consolidada" entre Argelia y Baleares, "el drama humanitario", que estas Islas "se están convirtiendo en una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular, ya no sólo en España, sino también en Europa".

Además, ha continuado Prohens, demuestran que aquello que "hace años" ella misma ya decía, y que se ha intensificado este verano, "se está cumpliendo".

Pues, este sábado ya se superaron todos los migrantes llegados en 2024, que, ha recordado, "ya fue un año de récord frente a años anteriores", "y se pueden superar, perfectamente, las más de 10.000 personas que hayan llegado por vía irregular, por vía marítima, a las costas de Baleares".

Por tanto, ha incidido la presidenta del Govern, "es un drama humanitario" en el que "el Gobierno de España ha vendido a Baleares". "Nos ha vendido frente a otros intereses, nos ha vendido frente a otras comunidades autónomas, nos ha vendido con sus relaciones diplomáticas con los países de origen, nos ha vendido al no enviarnos las fuerzas y cuerpos de seguridad que necesita esta comunidad, nos ha vendido al no proteger nuestras fronteras y nos ha vendido", ha insistido, "convirtiendo a Baleares en una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea".

"Esto no puede seguir así", ha considerado Prohens y, por este motivo, ha traslado que ella, como presidenta del Govern, y los presidentes de los consells insulares irán a Europa la próxima semana. "No tenemos competencias, ya lo sabemos, pero es que el Gobierno de España", ha incidido, "nos ha vendido, nos ha dejado solos" y, frente a ello, "somos los ciudadanos de Baleares los que vemos como este drama humanitario no cesa".

"Con estas condiciones no se puede hablar de humanidad, ni de integración, que es lo que merecería absolutamente cualquier persona, porque estamos absolutamente desbordados y vendidos por el Gobierno de España", ha lamentado.