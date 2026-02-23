Prohens acusa a MÉS de intentar "engañar" con su ley para restringir la compra de viviendas a no residentes

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado a MÉS per Mallorca de intentar "engañar" a la ciudadanía con su proposición de ley para restringir la compra de viviendas a no residentes.

Así se ha expresado este lunes al ser preguntada por la cuestión, que se debatirá el martes en el pleno del Parlament y a la que el PP ya ha adelantado su voto en contra.

"Después de ocho años sin ideas y sin políticas, es como un milagro que pasen a la oposición y se les ocurran soluciones mágicas para la emergencia habitacional", ha ironizado la presidenta.

A su parecer, la planteada por los ecosoberanistas es una solución "irreal" dado que, pese a poder estar "más o menos de acuerdo" con ella, colisiona con la legislación europea y comunitaria.

"Y que ahora pongan esto sobre la mesa para engañar a los ciudadanos merece nuestra oposición, aunque estamos de acuerdo en que la vivienda asequible debe ser para la gente de aquí", ha incidido.

Prohens ha circunscrito esta proposición de ley en el "doble discurso y el intento de engañar" de MÉS per Mallorca, partido al que ha recriminado que, en el Ayuntamiento de Manacor, no pongan en marcha las medidas que contempla el decreto de emergencia habitacional.

A la izquierda, en cambio, le ha reclamado que apuesten por una bajada de los impuestos relacionados con el acceso a una vivienda a nivel estatal, como ya se ha hecho en Baleares.

También que se sumen a la ley antiocupación propuesta por el PP y que "lleva meses secuestrada en un cajón del Congreso" para que la vivienda sea "para quien paga por ella", se evite la inseguridad jurídica y la ocupación y la inquiocupación se penalicen.

La presidenta autonómica ha contrapuesto las propuestas de la oposición con las medidas adoptadas por el Govern a lo largo de la legislatura para tratar de dar solución a la emergencia habitacional, como la reconversión de locales, la creación de las viviendas de precio limitado (VPL) o la priorización de residentes a la hora de acceder a viviendas públicas.