El Parlament debatirá este martes la propuesta de MÉS para prohibir la compra de viviendas a no residentes

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament del próximo martes debatirá una proposición de ley de MÉS per Mallorca cuyo principal objetivo es prohibir la compra de viviendas a personas que no sean residentes en Baleares.

La Cámara deberá decidir en la sesión si toma en consideración esta iniciativa en una sesión que comenzará a las 09.00 horas con la sesión de control al Govern.

La iniciativa de MÉS, que en caso de continuar con su tramitación parlamentaria debería llegar al Congreso de los Diputados, propone prohibir la compra de viviendas a personas no residentes solo en Baleares.

Según el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, la propuesta cumple con todos los requisitos que exige la Unión Europea (UE) y se ajusta a la jurisprudencia que anteriormente ha permitido este tipo de limitaciones extraordinarias.

La propuesta, defendió en su presentación, no discrimina por raza u origen sino por el tipo de uso que cada persona pretende darle a la vivienda que adquiera.

"Tenemos que priorizar que las casas sean para vivir, para aquellos que quieran desarrollar su proyecto de vida en Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera, y no para quienes quieran especular y continuar con esta partida de Monopoly que tienen montada con nuestras viviendas", subrayó.

La iniciativa no contará previsiblemente con los votos necesarios para salir adelante, ya que el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, adelantó el voto en contra de su grupo parlamentario a una propuesta que considerera que hasta los de MÉS saben "que no se puede cumplir" debido a las normas comunitarias, que solo contemplan esta posibilidad para los territorios ultraperiféricos.

Vox tampoco apoyará la proposición de ley puesto que, según su portavoz, Manuela Cañadas, es "demagógica" y pretende resolver los problemas que la izquierda "provocó" durante los ocho años que estuvo al frente del Govern.

El socialista Marc Pons, por su parte, diferenció entre la "voluntad" de su partido por poner en marcha medidas de este tipo, que a su parecer pondrían coto al incremento de los precios, y las "posibilidades reales" de hacerlo.

MÁS IMPUESTOS A GRANDES TENEDORES

El pleno debatirá también la toma en consideración de una proposición de ley de Unidas Podemos que, en líneas generales, plantea una subida del impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores.

La iniciativa, según el diputado por Podemos, José María García, modifica el decreto que regula los tributos cedidos a la administración autonómica para reforzar la progresividad fiscal y actuar contra la "acumulación masiva de inmuebles con finalidades especulativas".

Según García, la propuesta parte del principio de que no es lo mismo comprar una primera vivienda para residir en ella que adquirir una cuarta o quinta como una inversión. A su parecer, la fiscalidad debería distinguir entre quien necesita una vivienda para desarrollar su proyecto de vida y quien la utiliza "como un instrumento de acumulación y negocio".

Es por ello que la proposición de ley plantea que la compra de una primera vivienda habitual esté exenta de impuestos o fuertemente bonificada, mientras que las operaciones "especulativas" paguen "mucho más".

COMPARECENCIA DE ESTARELLAS

La sesión plenaria contará también con la comparecencia de la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

La también vicepresidenta segunda del Govern, a instancias del grupo mixto, deberá dar cuenta del cumplimiento de una proposición no de ley (PNL) relativa al servicio de socorristas y balizamiento.

También se debatirá una moción de MÉS per Mallorca sobre política general en materia de salud y una interpelación del PSIB sobre los compromisos y acuerdos adoptados en 2023 con los ciudadanos de Formentera.

PREGUNTAS DE CONTROL

El pleno comenzará a las 09.00 horas con el debate de las preguntas de control al Govern, durante el cual los grupos preguntarán a los miembros del Ejecutivo y a la presidenta, entre otras cuestiones, por la creación de consejos de informativos en IB3 o política turística.

En este sentido, el diputado de Vox Sergio Rodríguez preguntará al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, si el Govern se plentea de nuevo limitar el turismo de cruceros.

También se debatirán cuestiones como la preparación del litoral frente a los temporales, la reducción de las plazas turísticas, la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Por su parte, en el cara a cara con la presidenta del Govern, Marga Prohens, los portavoces de los partidos preguntarán por la cogestión aeroportuaria (Més per Menorca), el coste de la vida (MÉS per Mallorca), los permisos de Recursos Hídricos (Vox) y el apoyo al sector del taxi (PSIB).