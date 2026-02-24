Prohens acusa a MÉS de querer "engañar a la ciudadanía para rascar votos"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado este martes a MÉS per Mallorca de querer "engañar a la ciudadanía para rascar votos".

En el pleno del Parlament, la presidenta se ha pronunciado de este modo en relación a la proposición de ley de los ecosoberanistas para prohibir la compra de viviendas a no residentes y después de que el portavoz de MÉS, Lluís Apesteguia, haya preguntado a Prohens si Baleares tiene autonomía suficiente para afrontar el incremento del coste de la vida.

El ecosoberanista ha asegurado que una familia de Mallorca necesita 12.000 euros más al año que una familia de Península. Prohens, por su parte, ha reprochado que MÉS no haya apoyado medidas como las bajadas de impuestos.