Prohens acusa a Sánchez de "abandonar" la protección de las fronteras tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "abandonado" la protección de las fronteras tras la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta.

En una rueda de prensa en el Consolat de Mar, la presidenta ha aludido a una información periodística que apuntaba a que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había advertido al Gobierno 48 horas antes de la entrada masiva de migrantes y ha considerado "gravísimo" que el Ejecutivo no actuara pese a esos avisos.

Prohens ha sostenido que la llegada de "40.000 o 50.000 personas" ha puesto "a prueba" las fronteras, la seguridad nacional y la capacidad del Estado para responder ante este tipo de episodios.

En este sentido, ha contrapuesto la actuación de las instituciones y de los servicios públicos de Ceuta con la del Ejecutivo central y ha criticado que el Gobierno agradeciera la colaboración de Marruecos en lugar de asumir responsabilidades por lo ocurrido.

La presidenta ha señalado que los gobiernos tienen la obligación de proteger sus fronteras y a sus ciudadanos y ha criticado la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez al asegurar que favorece un "efecto llamada" y que, a su juicio, refleja una "dejadez" en materia de política exterior.

Asimismo, ha señalado que Baleares forma parte de la frontera sur de Europa y, en ese sentido, ha reclamado al Gobierno central que refuerce el control de las fronteras ante el aumento de la presión migratoria en la ruta entre Argelia y las Islas, que ha calificado como "una de las más peligrosas del mundo".

Prohens también ha instado al Gobierno central a no minimizar la situación migratoria en Baleares y ha rechazado que se sostenga que las cifras están mejorando cuando, a su juicio, los datos reflejan lo contrario.

Por último, ha afeado que, mientras se producía esta situación, Sánchez dedicara el fin de semana a recomendar una "lista de Spotify", en lugar de centrarse, según ha dicho, en gestionar la crisis migratoria y reforzar la protección de las fronteras.