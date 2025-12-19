Prohens anima a los periodistas a seguir informando con honestidad "cuando está en juego la libertad de información"

Recepción de Navidad a los periodistas en el Consolat de Mar. - CAIB

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha animado este viernes a los periodistas a informar con "rigor, honestidad y la máxima independencia" en un momento en que la libertad de información y de prensa "están en juego y en entredicho".

Durante una copa de Navidad con representantes de los medios de comunicación y periodistas en el Consolat de Mar, la líder del Ejecutivo ha señalado que la institución cuenta con los profesionales de los medios para trasladar a la sociedad la acción de gobierno.

La presidenta, además, ha reivindicado que el Govern siempre está dispuesto a responder y colaborar con los profesionales.

"A diferencia de otros, que se niegan a contestar en rueda de prensa las preguntas de los medios críticos, que señalan como buenos y malos a los medios que les gustan y los que no, que los vetan en las rueda de prensa de las instituciones, que dejen de contestar el teléfono cuando no quieren dar explicaciones o que hacen un 'ministerio de la verdad', este Govern siempre lo tendréis al lado en la defensa de la libertad de prensa y la libertad de información, que como otros pilares fundamentales de nuestro Estado de derecho están en entredicho", ha afirmado.

Marga Prohens ha aprovechado el brindis navideño para hacer balance de la acción del Ejecutivo en el último año y ha destacado que a pesar de la incertidumbre ha sido fructífero y lleno de importantes avances. La presidenta ha destacado, entre otras iniciativas, la aprobación del documento de las 'Bases de la Agenda de Transición', la ley de conciliación, el decreto de contención turística, el convenio de hostelería, el acuerdo para el plus de insularidad de los funcionarios de la CAIB, las medidas en materia de vivienda, el decreto de aceleración de proyectos estratégicos, la presencia de los psicólogos en la educación o, también en materia educativa, la limitación y prohibición de las pantallas.

Prohens ha recordado las inundaciones en Ibiza y ha destacado la colaboración entre instituciones. La presidenta del Govern ha avanzado que el 2026 será el del sector primario, en el que con la ley agraria los agricultores serán los protagonistas.

La presidenta del Govern ha reivindicado el "verdadero significado" de la Navidad y ha animado a disfrutar de estos días que "son tiempo de nacimiento, de esperanza, de ilusión, de cultura, de fe y tradición".