Prohens anuncia la rebaja de los menús de la UIB a 6,85 euros y la futura implantación del grado de Arquitectura

Acto inaugural del curso académico 2026-2027 en la UIB. - CAIB

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha adelantado que el precio medio de los menús en la Universitat de les Illes Balears (UIB) pasará de 7,55 a 6,85 euros, junto con la futura implantación de titulaciones, como los grados de Arquitectura, Ingeniería Mecánica y dobles grados en Lengua y Literatura Castellana, Catalana y Estudios Ingleses.

Estas son algunas de las novedades que ha anunciado este viernes la líder del Ejecutivo durante su discurso pronunciado en el Salón de Actos de la UIB, con motivo de la apertura del curso académico 2026-2027.

A estas iniciativas habría que sumar la autorización para la construcción de la futura Facultad de Medicina, que ha aprobado este viernes el Consell de Govern.

Prohens resaltado que la gestión del talento es la "principal razón de ser" de la universidad, lo que supone un "retorno social" que permite construir un futuro ante "un mañana cada vez más exigente".

Así, ha apuntado que todo esto "no sería posible" sin los profesores que transmiten su conocimiento y el personal que hace posible la universidad cada día.