Prohens apela, en el aniversario de los ataques de Hamás, a la concordia y la lucha contra el terrorismo

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha apelado este martes, en cuando se cumplen dos años de los ataques de Hamás, a los valores de tolerancia, concordia, paz, dignidad y amor y la lucha contra el terrorismo".

Durante su discurso en la primera jornada del Debate de Política General en el Parlament, la líder del Ejecutivo autonómico ha reivindicado los valores europeos, de las democracias liberales y del humanismo cristiano, que "están riesgo".

"Hoy, 7 de octubre, otro 7 de octubre, tenemos que apelar a los valores de la tolerancia, la concordia, el diálogo, la dignidad y la paz y la lucha contra el terrorismo", ha afirmado.

En este punto, la líder del Ejecutivo autonómico se ha referido al 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, proyecto que ha calificado "de éxito".

Prohens ha tenido palabras de recuerdo para el expresidente del Govern Xisco Antich y para el que fue su vicepresidente Pere Sampol.

"La centralidad supone reconocer el trabajo de aquellas personas con quienes no compartimos ideologías, pero que respetamos profundamente", ha afirmado.