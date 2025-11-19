Prohens apela a la "estabilidad" del Govern y apunta que las elecciones "no se pueden convocar por oportunismo"

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha puesto de relieve la "estabilidad" de su Ejecutivo y ha remarcado que las elecciones "no se pueden convocar por oportunismo político".

Así ha respondido la dirigente balear a preguntas de los medios, formuladas este miércoles en un acto por el 25N, tras la sesión parlamentaria del día anterior en la que se insinuó la posibilidad de un adelanto electoral en Baleares.

Prohens ha defendido que las elecciones "no se anuncian, sino que se convocan" pese a que a "algunos les parezca un juego", en referencia al discurso que hizo el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en el que afirmaba que "no temía a las urnas".

Asimismo, ha contratacado con la pregunta retórica de por qué no se convocan donde "se tienen que convocar" que es en el Gobierno de España, una institución en la que, a su juicio, hay una "parálisis" por la falta de presupuestos y el rechazo a algunas de las iniciativas presentadas en el Congreso de los Diputados.