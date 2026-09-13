Prohens aplaude la victoria de Enric Mas en La Vuelta, el primer mallorquín en lograrlo: "Te esperamos en casa"

Imagen del ciclista español, Enric Mas, al inicio de la etapa final de La Vuelta ciclista a España 2026. A 13 de septiembre de 2026 en Granada (Andalucía, España) - Álex Cámara - Europa Press

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado la victoria de Enric Mas en La Vuelta ciclista a España, convirtiéndose en el primer mallorquín de la historia en lograrlo.

"Enhorabuena, Enric, por esta coronación ante una Alhambra de Granada rendida a tu nombre. Se confirma lo que ayer ya sabíamos: has hecho historia. Historia viva. Doce años después, España vuelve a tener un campeón de La Vuelta y, por primera vez, un mallorquín consigue ganarla", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Prohens ha puesto en valor el "espíritu, ilusión y ganas" que Mas "ha tenido durante toda la competición. "Como tú bien has dicho, te lo has pasado en grande y has disfrutado cada momento. Y nosotros hemos disfrutado contigo. Te esperamos en casa, Enric. Nos vemos pronto para celebrarlo juntos como toca", ha señalado.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzá, ha viajado este domingo a Granada para acompañar al ciclista en el día de su victoria.