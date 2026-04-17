Prohens apunta que la compra de Formatges Grimalt inicia una etapa para "garantizar la continuidad" del sector lechero

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su visita a la vaquería de Son Carbó, en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha calificado como una "buena noticia" la intención de la explotación ganadera de Son Carbó de adquirir la empresa Formatges Grimalt, al entender que así comienza una nueva etapa "ilusionante" para "garantizar la continuidad" del sector y la producción lechera en Mallorca.

Así se ha pronunciado la líder del Ejecutivo en una publicación de su cuenta de la red social X, en la que ha deseado "mucha suerte" al propietario de la explotación, Miquel Vanrell, por este proyecto que "demuestra su confianza en el futuro del sector lechero en Mallorca".

Prohens ha señalado que la compra demuestra el "empuje, constancia y capacidad de adaptación" del sector a los nuevos contextos y su voluntad de trabajar para "asegurar el futuro de la ganadería en Baleares".