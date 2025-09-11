Prohens apunta que la próxima Ley de Simplificación Administrativa buscará la "liberalización del mercado económico"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha adelantado que la segunda Ley de Simplificación Administrativa aspirará a "liberalizar el mercado económico" de Baleares y reducir las "cargas burocráticas".

Así lo ha indicado la líder del Ejecutivo durante su intervención en el acto conmemorativo del X aniversario de la publicación 'Economía de Mallorca', en la que ha participado este jueves.

"El Govern no quiere que los empresarios y los autónomos dediquen más tiempo a la burocracia o a tratar con la Administración, que a lo que realmente importa, que es que crezca su negocio", ha alegado.

Prohens ha señalado que esta nueva ley supondrá abrir una "vía rápida" para los proyectos que "realmente transforman y mejoran" las islas.

"Proyectos con alto valor añadido que contribuyan a la diversificación económica, que tienen que encajar dentro de los objetivos marcados en la agenda de transición del Pacto por la Sostenibilidad", ha apuntado.

De este modo, ha señalado que su intención es que Baleares sea un "polo de atracción de inversiones" y poner "alfombra roja a la inversiones", algo para lo que ha indicado que está destinada la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos.

Prohens también ha repasado algunas de las medidas que ha desarrollado el Govern en estos dos años de legislatura en materia de autónomos y ha puesto en valor los datos económicos de organismos como el INE o la AIRef.

La presidenta ha resaltado al portal como una publicación que contribuye a hacer de Baleares "un territorio dinámico, competitivo y lleno de oportunidades", además les ha destacado como una cabecera "de referencia".