Prohens asegura que los datos en materia de vivienda en Baleares indican que hay un "cambio de tendencia"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en el Mallorca Real Estate Summit 2026. - CAIB

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido que los datos relativos a la vivienda en Baleares reflejan un "cambio de tendencia" en algunos parámetros.

La líder del Ejecutivo se ha expresado con estas palabras durante su discurso en el acto de clausura del Mallorca Real Estate Summit 2026, organizado por el semanario 'El económico' y que se ha celebrado este jueves.

Así, ha puesto en valor que en 2025 se haya visado la construcción de más viviendas unifamiliares que plurifamiliares y que se haya alcanzado una cifra de algo más de 4.800 inmuebles, un 30 por ciento más que en el ejercicio anterior y el valor más alto desde 2009, lo que, a su juicio, es "un síntoma para la esperanza".

Además, ha señalado que en las operaciones de compra de vivienda, los residentes "vayan ganando peso", mientras que "cae la adquisición por parte de extranjeros", lo que indicaría que las nuevas promociones "se orientan a los residentes".

A pesar de estas apreciaciones, Prohens también ha admitido que en el archipiélago hay gente en una situación "muy complicada" y que para muchos colectivos el Govern "llega tarde" pero ha recalcado "no se puede cambiar el rumbo en política de vivienda de un día para otro".

Por eso, ha argumentado que "no hay soluciones mágicas", aunque ha sostenido que al Govern le gustaría ir "más lejos y más rápido" en el desarrollo de políticas de vivienda.

La presidenta ha recalcado que este encuentro sirve para poner el foco en la "principal preocupación de los baleares" y lo que "más quita el sueño a las instituciones", como es la vivienda.

En ese sentido, ha destacado que el objetivo de las políticas del Govern se fundamenta en "poner en el mercado más vivienda asequible para los baleares" y para ello ha hecho un repaso de las distintas medidas que han promovido durante la legislatura.

En primer lugar, ha citado los cerca de 161 millones de euros que movilizará el Govern con motivo de la guerra de Irán y Oriente Próximo, de los que una parte se destinarán cubrir los sobrecostes en la obra pública y el traslado de materiales derivados del conflicto.

Al mismo tiempo, ha hecho referencia al crecimiento poblacional que ha vivido el archipiélago desde principios del siglo XXI pero no ha ido acompañado de la construcción de la misma cantidad de viviendas.

Para promover la creación de viviendas, Prohens ha destacado que el Govern aprobó un primer decreto de emergencia habitacional para transformar locales en viviendas, la división de casas o el crecimiento en altura de edificios.

Otra normativa que ha mencionado es la ley de Proyectos Residenciales Estratégicos --en proceso de tramitación--, que ha explicado que "agiliza la tramitación" y "maximiza el aprovechamiento del suelo urbano".

De manera simultánea, el Govern habría iniciado el proceso para construir alrededor de 1.200 viviendas públicas, la reducción de diversos impuestos o ayudas para la adquisición de vivienda, como el programa 'Hipoteca jove' del que ha aseverado que se benefician 700 jóvenes.

Igualmente, Prohens ha reivindicado la colaboración publico-privada, ya que, a su entender, se necesita "ir de la mano" del sector privado y ha negado que sean "parte del problema".

Por eso, ha defendido que se ha encontrado con un sector de la construcción "consciente" y "empático" con la situación de emergencia habitacional que viven las islas, por lo que ha remarcado que se ha mostrado "dispuesto" a edificar vivienda asequible.