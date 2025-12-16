Prohens asegura que al Govern le "preocupa y actúa" ante la revisión de los contratos de alquiler en 2026

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que al Ejecutivo le "preocupa" la no renovación de los contratos de alquiler, que supondrá un aumento de los precios en 2026, y que, por ello, "actúa" con una nueva deducción fiscal.

Así lo ha dicho Prohens este martes en la última sesión de control al Govern ante críticas del diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia por la gestión en materia de vivienda.

"Los contratos de alquiler que el Partido Socialista y Sumar han decidido no prorrogar la renovación automática, evidentemente, es una cuestión que han decidido sus dos partidos y que preocupa a este Govern", ha criticado la líder del Ejecutivo balear.

En este sentido, ha hecho referencia a la nueva deducción fiscal en la que trabaja el Govern para incentivar a los propietarios a no subir el alquiler durante 2026 y fomentar "que actúen con responsabilidad".