Prohens asegura que todas las plazas vacantes de la residencia de mayores de Formentera están ya cubiertas

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que todas las plazas de la residencia de mayores de Formentera que estaban vacantes y han provocado dificultades en su funcionamiento están ya cubiertas.

Así lo ha dicho en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba, en el pleno del Parlament de este martes.

Córdoba ha alertado de la situación "muy complicada" que tanto el centro de día como de la residencia de mayores de Formentera está atravesando desde hace más de un año, entre otras cuestiones por las plazas sin cubrir que conducen a "un clima laboral tenso" y a profesionales que tienen que realizar tareas que no les corresponden.

Prohens, aunque ha recordado que la gestión de este servicio depende del Consell de Formentera, ha asegurado que el Govern ha atendido la situación "desde el primer momento".

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia se ha puesto en contacto con la institución insular "para garantizar una atención de calidad dentro del marco de la colaboración institucional" y ha enviado un técnico de la Fundación para la Dependencia para "asesorar" a los trabajadores y proponer estrategias para cubrir las plazas vacantes.

Esa, "una serie de bajas que se produjeron de manera simultánea por diferentes causas", era "la raíz del problema" que ya se ha solucionado, ha subrayado.

"El Consell ha trabajado para cubrir estas bajas y, según la última información de la que dispone el Govern, todas las bajas estarían ya cubiertas", ha afirmado.