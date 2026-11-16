Prohens asiste al día grande de las fiestas de Santa Gertrudis de Santa Eulària - CAIB
EIVISSA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido este lunes al día grande de las fiestas de Santa Gertrudis de Fruitera, en el municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu.
Prohens ha estado acompañada por el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, y la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
Las autoridades han asistido a la misa solemne y, al finalizar, ha tenido lugar la procesión y el baile tradicional a cargo de la colla de Santa Gertrudis.