Prohens asiste a las fiestas de la Patrona de Pollença

Fiestas de la Patrona de Pollença - CAIB

PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido este domingo a las fiestas de la Patrona de Pollença, en concreto, a la misa y al baile de la ofrenda de los 'cossiers'.

"Una fiesta que proclama nuestras tradiciones, nuestras raíces y aquel sentimiento que no se puede explicar con palabras. Un sentimiento que se vive, que se transmite de generación en generación y que refleja nuestra manera única de ser", ha subrayado Prohens en un mensaje en la red social X.

La líder del Ejecutivo ha sido recibida por el alcalde del municipio, Martí March, y ha participado también en el acto institucional en la iglesia de Monti-sion.

Igualmente, ha trasladado su enhorabuena a todas las personas y entidades distinguidas por el Ayuntamiento de Pollença por su contribución y por "ser una parte imprescindible" del municipio.

También ha agradecido al Ayuntamiento la invitación y la "buena colaboración" con el Govern. "Continuaremos trabajando juntos para seguir avanzando en los proyectos puestos en marcha esta legislatura y que Pollença necesita", ha concluido.

Las fiestas de la Patrona continúan esta tarde con el tradicional simulacro de moros y cristianos, que se celebrará a partir de las 17.30 horas.

Los actos se iniciarán en la plaza de la Almoina con el encuentro de Joan Mas, líder de los cristianos, y Dragut, líder de los corsarios; después del grito de Joan Mas implorando a la Virgen de los Ángeles, se desarrollará la batalla entre moros y cristianos y acabará en el antiguo campo de fútbol, donde se producirá la última batalla.