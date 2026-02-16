Prohens asiste a la gala de los XV Premios Onda Cero Mallorca: "Unos premios que explican quiénes somos"

Prohens asiste a la gala de los XV Premios Onda Cero Mallorca. - CAIB

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido la tarde de este lunes a la gala de la XV edición de los Premios Onda Cero Mallorca.

"Unos premios que no sólo ponen en valor trayectorias, sino que explican quiénes somos y nuestra forma de estar en unas islas como las nuestras, donde el talento y el mérito abundan en todos los ámbitos", ha escrito la presidenta en su cuenta de la red social X.

Al acto, que ha tenido lugar a las 19.00 horas en el Auditorium de Palma, también han acudido autoridades como el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Prohens ha sido recibida por el director regional de Atresmedia Radio de Onda Cero Mallorca, Juan Carlos Enrique, y el director general de Atresmedia Radio, Ramón Osorio.

Tras el acto de entrega de los galardones, al que han asistido alrededor de 1.500 invitados, la presidenta ha dirigido unas palabras a los asistentes y se ha hecho una foto de familia con todos los galardonados.

LOS PREMIADOS

Entre los diferentes premios entregados este lunes destaca la categoría de Solidaridad, en la que el jurado ha decidido otorgar el galardón a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials de Mallorca, por su labor continuada al servicio de las personas más vulnerables.

El premio de Deportes en esta edición ha recaído en Joan Munar, uno de los grandes referentes del atletismo paralímpico español; el de Economía y Empresa ha sido para el mercado de Pere Garau; el de Medio Ambiente ha distinguido al vino circular 'Cercle', y el de Turismo, a la entidad Palma Beach.

El programa Grans Actius ha sido reconocido con el premio de Educación; el investigador Lluís Morey ha recibido el premio de Ciencia e Investigación; la marca G19 Pharmacy se ha alzado con el premio de Diseño y Tendencias; la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palma ha destacado en la categoría de Salud, y Es Gremi ha recibido el premio de Cultura.

En la categoría de Comunicación, el galardón ha sido para la periodista, actriz, presentadora y humorista mallorquina Llum Barrera. Además, el jurado ha concedido el premio de Honor a la Base Aérea de Son San Juan.