Prohens asiste este lunes a la apertura en Eivissa del centro de crisis para mujeres víctimas de violencia machista

Archivo - De izquierda a derecha, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la directora del IbDona, Catalina Salom, en la presentación del lema del 25N. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 19 abril 2026 16:21
PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, asisten este lunes (10.00 horas) en Eivissa a la apertura del centro de crisis para mujeres víctimas de violencia machista.

En el acto también participarán el presidente del Consell insular, Vicent Marí; la directora territorial d'Intress en Baleares, Trinidad Sánchez, y la directora del IbDona, Catalina Salom.

