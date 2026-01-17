Archivo - La presidenta del PP de Baleares y del Govern, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, asistirá este domingo al acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza', convocado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Hay que recordar que Núñez Feijóo ha citado a los presidentes autonómicos del PP para hacer frente común contra la propuesta de financiación que ha presentado el Gobierno de Sánchez y trazar las bases del modelo que el PP aprobará si llega al Palacio de la Moncloa.

El acto tendrá lugar este domingo, 18 de enero, a las 11.30 horas, en el World Trade Center de Zaragoza.