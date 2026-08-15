Prohens asistirá este domingo al baile de los 'cossiers' de Alaró y a las fiestas de Sant Roc de Porreres

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este domingo al baile de los 'cossiers' de Alaró, en el marco de las fiestas de Sant Roc del municipio, y también a las fiestas de Sant Roc de Porreres.
En Alaró, Prohens será recibida a las 09.45 horas por el alcalde del municipio, Llorenç Perelló; el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y la corporación municipal.
También este domingo, a las 12.40 horas, la líder del Ejecutivo se desplazará hasta Porreres par asistir a las fiestas de Sant Roc. A su llegada, será recibida por la alcaldesa, Maria Agnès Sampol; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y miembros de la corporación municipal.
Las autoridades seguirán el pasacalle con la Filharmònica Porrerenca hasta la plaza de la Vila, donde tendrá lugar la 'ballada de gegants'.