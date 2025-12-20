Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo. - CAIB - Archivo
PALMA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este domingo a la celebración de Janucá en la sinagoga de Mallorca.
Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens asistirá este domingo a la ceremonia religiosa de la festividad de Janucá, que tendrá lugar a las 19.30 horas en la sinagoga de Mallorca.
Al llegar al acto, la presidenta será recibida por el presidente de la Comunidad Judía en las Baleares, Ari Molina; el rabino, y el resto de asistentes.