Prohens asistirá este domingo a la celebración de Janucá en la sinagoga de Mallorca

Publicado: sábado, 20 diciembre 2025 18:49
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este domingo a la celebración de Janucá en la sinagoga de Mallorca.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens asistirá este domingo a la ceremonia religiosa de la festividad de Janucá, que tendrá lugar a las 19.30 horas en la sinagoga de Mallorca.

Al llegar al acto, la presidenta será recibida por el presidente de la Comunidad Judía en las Baleares, Ari Molina; el rabino, y el resto de asistentes.

