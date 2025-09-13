Prohens asistirá este domingo al desfile de carrozas del 10º aniversario de la canonización de San Junípero Serra

Archivo - La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este domingo al desfile de carrozas con motivo del 10º aniversario de la canonización de San Junípero Serra.

Al llegar a la Casa Museo, en Petra, a las 18.00 horas, la líder del Ejecutivo balear será recibida por el alcalde del municipio, Salvador Femenías, y se iniciará el desfile de carrozas.

A continuación, la presidenta, el alcalde y el resto de autoridades irán en procesión hasta la plaza Fra Juníper Serra, donde se realizará la ofrenda floral al monumento del Padre Serra.