Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este domingo a las Fiestas de la Patrona de Pollença.
Prohens será recibida a las 10.50 horas por el alcalde del municipio, Martí March, en la parroquia de La Mare de Déu dels Àngels y asistirá a la misa y al baile de la ofrenda de los cossiers.
A continuación, la líder del Ejecutivo participará en el acto institucional que tendrá lugar en la iglesia de Monti-sion.