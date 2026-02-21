Prohens asistirá este domingo a la misa rociera con motivo del Día de Andalucía

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este domingo a la misa rociera que se celebrará con motivo del Día de Andalucía en la iglesia de Sa Indioteria.
Prohens será recibida a las 12.00 horas por el presidente de la Casa de Andalucía en Baleares, Rafael del Rey y el presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales, José Martínez.
Más tarde, a las 13.30 horas, la líder del Ejecutivo realizará una ofrenda floral al Santo Cristo ante el Consolat de Mar, con motivo de la procesión extraordinaria del 75º aniversario de la fundación de la Cofradía de Penitentes del Santo Cristo de la parroquia de Santa Cruz.
La procesión saldrá de la parroquia de Santa Cruz y a las 13.30 horas, aproximadamente, llegará al Consolat de Mar, donde está prevista la ofrenda floral. Al finalizar, la procesión continuará su recorrido.