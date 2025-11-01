Prohens asistirá este domingo al partido de la liga femenina de básquet entre Azul Marino Mallorca Palma y Santfeliuenc

Archivo - La presidenta del Govern, Margalida Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este domingo al partido de la liga femenina de básquet entre el Azul Marino Mallorca Palma y el Santfeliuenc, en el Palacio de Deportes de Son Moix.

Según ha avanzado el Ejecutivo a los medios de comunicación, la presidenta Prohens asistirá este domingo, a las 12.00 horas, al partido entre los clubes de baloncesto Azul Marino Mallorca Palma y Santfeliuenc, correspondiente a la liga femenina de baloncesto.

Al llegar al Palacio de Deportes Son Moix, la presidenta será recibida por el presidente y el director general del Azul Marino Mallorca Palma Básquet, Gabriel Subías y Jordi Riera, respectivamente.