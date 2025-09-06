Archivo - La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este domingo a la procesión de la Beata de Santa Margalida.

La procesión tendrá lugar a las 20.30 horas en la Casa de la Vila del municipio mallorquín, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens estará acompañada por el alcalde de Santa Margalida, Martí Àngel Torres, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, entre otras autoridades.

La presidenta y el resto de autoridades presenciarán la procesión de la Beata desde la tribuna, situada en la plaza de la Vila. Tras el paso de las carrozas, la comitiva participará en un recorrido por las calles del pueblo, que finalizará en la plaza Cardenal Cerdà, junto a la iglesia, donde tendrá lugar la gran 'trencadissa de gerres'.