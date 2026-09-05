La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este domingo a la procesión de la Beata en Santa Margalida, acompañada por el alcalde de Santa Margalida, Martí Àngel Torres, y el resto de la corporación municipal.

Prohens llegará al Ayuntamiento de Santa Margalida a las 20.30 horas para asistir a la procesión, junto con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Tras el paso de las carrozas, la comitiva de autoridades participará en un recorrido por las calles del pueblo hasta llegar a la iglesia, donde tendrá lugar 'la trencadissa' (rotura de jarras).