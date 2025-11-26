Prohens asistirá este jueves al acto de entrega de los Siurells de Plata 2025

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens.
Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 18:16

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves al acto de entrega de los galardones Siurells de Plata 2025, que otorga el periódico 'Última Hora' a destacadas personalidades y entidades de diferentes ámbitos por su compromiso con la sociedad balear.

Al acto, que tendrá lugar a las 19.00 horas en Son Termes, asistirán también consellers del Govern.

A su llegada, la presidenta será recibida por la presidenta del Grupo Serra, Carme Serra; la directora de Medios Audiovisuales y consejera del Grupo, Paula Serra, y el consejero editorial, Miquel Serra, entre otras autoridades.

Al terminar la entrega de galardones, la líder del Ejecutivo balear pronunciará unas palabras de clausura.

