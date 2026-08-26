Prohens asistirá este jueves a la celebración del 797º aniversario del desembarco del rey Jaume I en Santa Ponça

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves a los actos de celebración del 797º aniversario del desembarco del rey Jaume I en Santa Ponça.

La presidenta, que será recibida por el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el resto de la corporación municipal, presenciará el 'ball de gegants' y la exhibición de 'ball de bot' previos al inicio del acto conmemorativo del 797º aniversario de la llegada del Conquistador.

Durante el acto, que se celebrará a partir de las 20.00 horas en la Cruz de Santa Ponça, se harán diferentes ofrendas florales institucionales y de entidades y asociaciones del municipio. También asistirá el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.