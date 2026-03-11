Prohens asistirá este jueves al Congreso de Violencia en el Deporte y a la asamblea electoral general de la CAEB

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves a varios congresos y foros, así como al concierto conmemorativo del 20º aniversario de la agrupación musical Nuestra Señora de los Dolores de la Indioteria.

El primer acto en la agenda de la líder del Ejecutivo para este jueves es el acto inaugural del XXXI Congreso Avesa Calvià 2026, bajo el título 'El papel crucial de la salud pública veterinaria en nuestro turismo'.

El congreso se celebra en la Sala Palmanova a las 09.30 horas y, a su llegada, Prohens será recibida por el alcalde de Calvià; Juan Antonio Amengual; el presidente de la Sociedad Científica de Salud Pública Veterinaria (Avesa); Álvaro Mateos; el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares (Covib), Ramón García; y la directora general de Salud Pública, Elena Esteban.

Posteriormente, a las 12.00 horas, Prohens asistirá al acto de presentación del I Congreso de Violencia en el Deporte, junto con el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Jordi Horrach, y la presidenta del Grupo Serra, Carme Serra. El acto se celebra en la sede de la FFIB.

Igualmente, la presidenta participará en la clausura de la primera edición del Mallorca Energy Summit, un foro sobre energía y competitividad en el sector hotelero.

A su llegada, a las 14.00 horas en el estadio Son Moix, Prohens será recibida por la presidenta del Grupo Serra, Carme Serra, y el CEO del RCD Mallorca, Alfonso Díez.

También este jueves, la presidenta autonómica participará en la clausura de la Asamblea Electoral General de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), en la que se reelegirá a Carmen Planas como presidenta.

La asamblea se celebrará a las 18.25 horas en la sede de la patronal. También asistirán la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Finalmente, a las 19.30 horas, Prohens asistirá al concierto conmemorativo del 20º aniversario de la agrupación musical Nuestra Señora de los Dolores de la Indioteria, que se celebrará en la Catedral.