Prohens asistirá este jueves a las fiestas de Sant Agustí y al aniversario del desembarco del rey Jaume I

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves a las fiestas de Sant Agustí, en Andratx, y al aniversario del desembarco del rey Jaume I en Santa Ponça, en Calvià.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, a las 11.00 horas asistirá a la misa solemne con motivo de la celebración de las fiestas de Sant Agustí que tendrá lugar en la iglesia de s'Arracó.

Allí será recibida por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y otros miembros de la corporación local.

Ya por la tarde, a las 20.00 horas, asistirá a los actos para celebrar el 796 aniversario del desembarco del rey Jaume I en Santa Ponça.

Prohens presenciará el baile de 'gegants' y la exhibición de 'ball de bot' previos al inicio de los actos conmemorativos, entre ellos diferentes ofrendas florales institucionales y el descubrimiento de un tótem.