Prohens asistirá este jueves a la inauguración oficial de Fitur a cargo de los Reyes

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en Fitur - CAIB

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves a la inauguración oficial de Fitur 2026 a cargo de los Reyes de España, que tendrá lugar a las 10.30 horas en Ifema.

En esta segunda jornada de la feria turística, la líder del Ejecutivo participará a las 13.00 horas en el acto del proyecto 'Living Formentera', impulsado por Baleària y Nature & People Foundation.

También asistirá a la firma de un convenio de colaboración entre el Govern, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), la Asociación de Inversores de Ámbito Internacional (Inverotel) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), a las 14.30 horas.

Posteriormente, a las 15.30 horas, Prohens visitará a empresas de Baleares con stand propio, junto con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el director general de Turismo, Miquel Rosselló.