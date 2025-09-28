PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este lunes en Madrid al congreso 'Reimaginando la comunicación organizacional' organizado por ATREVIA.
Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens asistirá este lunes, a las 13.30 horas, en el CaixaForum de Madrid, al congreso organizado por ATREVIA bajo el título 'Reimaginando la comunicación organizacional: relevancia y escucha en tiempos de incertidumbre'.
La presidenta Prohens intervendrá en el diálogo 'El poder de lo cercano: turismo, innovación y política con visión global', que será moderado por el presidente de ATREVIA España y presidente del Consejo Asesor, Antonio Fernández-Galiano.
Se podrá seguir vía streaming.