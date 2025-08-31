Prohens asistirá este lunes en Son Moix a la entrega de una camiseta especial del Illes Balears Palma Futsal

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el director general del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado. Archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este lunes, en el Palacio Municipal de Son Moix, a la entrega de una camiseta especial del equipo Illes Balears Palma Futsal.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico, la presidenta Prohens asistirá este lunes, a las 11.30 horas, al Palacio Municipal de Son Moix, con motivo de la entrega de una camiseta especial del Palma Futsal por parte de su director general, José Tirado.

Después del acto de entrega en la pista del Palacio Municipal de Son Moix, tendrá lugar una fotografía con el equipo y el cuerpo técnico.