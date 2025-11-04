Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en rueda de prensa. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles a la presentación de Art Cologne Palma, en Colonia (Alemania).

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Marga Prohens asistirá este miércoles, a las 12.00 horas, a la presentación de Art Cologne Palma, que tendrá lugar en la ciudad alemana de Colonia, sede de la Feria Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo Art Cologne.

Prohens estará acompañada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

A su llegada, las autoridades serán recibidas por el vicepresidente de Gestión de Ferias del Koeln Messe, Markus Oster; el director artístico de Art Cologne, Daniel Hug; el director de la Feria, Benjamin Agert; el presidente de Art Palma, Fran Reus, y por los miembros del comité organizador de Art Cologne Palma, Xavier Fiol y María Baró.

La presidenta, junto con el resto de autoridades, visitará el stand de las galerías y, posteriormente, atenderán a los medios de comunicación.