PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles a la presentación de la final de la Copa Illes Balears organizada por la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB).

Durante el acto, que tendrá lugar a las 09.45 horas en el Consolat de Mar, se expondrá la nueva copa, creada expresamente para esta competición, y el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, entregará la camiseta de la selección balear a la presidenta del Govern.

Posteriormente, la líder del Ejecutivo y el presidente de la FFIB intervendrán con unas palabras.