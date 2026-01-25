Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens y el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá a la presentación del Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento, este lunes, en el ParcBit de Palma.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico, la presidenta Prohens asistirá este lunes, a las 11.00 horas, en el auditorio del edificio Son Espanyol del ParcBit, a la presentación del Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento, acompañada del vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

En el acto intervendrán también el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González; el presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), Felipe Romera, y la representante de la Asociación Balear de Empresas de Software, Internet y Nuevas Tecnologías (Gsbit), Celia Megías.

Asimismo, asistirán al acto el rector de la UIB, Jaume Carot, así como representantes de los agentes económicos y sociales, y del mundo científico y tecnológico de las Baleares.