Prohens asistirá este sábado al concierto de Jaume Anglada en Palma

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, entrega la Medalla de Oro al cantautor Jaume Anglada durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado al concierto '30 años después' que el cantante y compositor mallorquín Jaume Anglada ofrecerá en el Teatre Principal de Palma.

El evento, para el que ya no quedan entradas, tendrá lugar a las 19.00 horas, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Será el primer concierto que Anglada ofrecerá después del atropelló que sufrió el verano de 2025 y en él hará un recorrido por toda su trayectoria artística.