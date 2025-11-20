Prohens augura un amplio consenso político y social en la ley de discapacidad

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la inauguración de la jornada organizada con motivo del 20º aniversario de foQua - CAIB

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha augurado que la ley de discapacidad que está impulsando su Ejecutivo tendrá un amplio consenso social y político.

Así lo ha dicho este jueves en la jornada con motivo del 20º aniversario de la agrupación de entidades FoQua para celebrar dos décadas de trabajo por la inclusión y la calidad en la atención a las personas con discapacidad en Baleares.

La líder del Ejecutivo ha apuntado que se está trabajando de la mano de las entidades en la nueva ley que, ha remarcado, "tiene que ser capaz de dar respuesta y adecuar la normativa actual con una ley más moderna y más adaptada a las necesidades actuales".

"Una ley hecha con el sector y para el sector y sobre todo para los usuarios, y que estoy convencida que también tendrá un amplio consenso social y político", ha dicho, recordando el consenso político con trabajadores de la Fundación de Atención a la Dependencia para mejorar las condiciones salariales.

Por otra parte, Prohens ha calificado Foqua como "un pieza clave" para el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad en las Islas. "20 años reclamando derechos, mejorando servicios y construyendo un sector más fuerte, más digno y justo", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que "desde el primer día" el Govern ha trabajado de la mano de FoQua para alcanzar acuerdos históricos, mejorando las condiciones profesionales y salariales, y consolidando servicios y apoyos.

De su lado, la presidenta de FoQua, Carmen Muñoz, ha destacado que actualmente más de 8.000 personas reciben atención en Baleares gracias a las entidades que integran la agrupación.

Asimismo, Muñoz ha agradecido la implicación y colaboración de las administraciones para hacerlo posible, subrayando que "este aniversario es un reconocimiento al trabajo conjunto y a la fuerza de la comunidad".

Cabe recordar que FoQua reúne a 16 entidades del tercer sector social en Baleares, dedicadas a la atención, formación e inserción laboral de personas con discapacidad. Desde su creación en 2005, trabaja para garantizar la calidad, la innovación y la defensa de los derechos en el ámbito social, y actualmente atiende a 8.069 personas.

Al acto han asistido también por parte del Govern las conselleras de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.