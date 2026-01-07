Prohens carga contra Armengol: "La corrupción y el machismo no importan mientras sean del PSOE"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en Alaró - CAIB

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cargado contra la presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, al considerar que lo que la define es que "la corrupción y el machismo no importa mientras sea suyo, del PSOE".

Así lo ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios en una visita a la finca rústica de Sa Bastida, en Alaró, tras ser preguntada por las declaraciones de Armengol en la copa de Navidad del PSIB.

Para Prohens, la secretaria general de los socialistas en las Islas es "la más sanchista de todos los sanchistas". Así, ha criticado que Armengol considere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que agotar la legislatura.

"Me alegra que lo diga en voz alta y que todos los ciudadanos de Baleares sepan lo que piensa Francina Armengol sobre Sánchez, que no define tanto a Sánchez sino a Armengol", ha sostenido.

Por otro lado, ha insistido en que la "inmensa mayoría" de los presuntos casos de corrupción tienen el "epicentro" en Baleares y que fue Armengol la que "abrió las puertas" a la presunta trama. "Viene un año muy interesante judicialmente por delante, especialmente para el Partido Socialista", ha dicho.

También ha subrayado que la secretaria general del PSIB "tendría que pisar un poco más la calle" y, sobre todo, "hacer la tarea por la que cobra", que es presidir el Congreso de los Diputados.

Según la líder del Ejecutivo, Armengol es "la peor presidenta del Congreso en parámetros de neutralidad". "No le pido neutralidad, sino que haga su trabajo y por ejemplo desbloquee la ley antiokupación", ha concluido.