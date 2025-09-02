Prohens carga contra la condonación de deuda y vaticina que no llegará a ser aprobada por el Congreso

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a cargar contra la condonación de deuda a las comunidades autónomas, que previsiblemente aprobará este martes el Consejo de Ministros, y ha vaticinado que la medida no llegará recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados.

Ha sido durante una rueda de prensa celebrada este martes después de que la también presidenta del PP balear reuniera a los principales cargos del partido para dar inicio al nuevo curso político.

Prohens ha negado que, tal y como aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los 1.741 millones de euros de deuda de Baleares que asumiría el Estado podría destinarlos la comunidad autónoma a gasto social.

"Eso es falso. Este dinero no iría a políticas sociales. Escuchar al presidente decir que algo es bueno para las comunidades, cuando lo único que ha sabido hacer con el drama migratorio ha sido lavarse las manos y repartir culpas, me dejen que lo ponga en duda. Será bueno para él y su pacto con los partidos separatistas", ha señalado.

Preguntada de forma directo por si el Govern rechazará la quita de la deuda propuesta por el Ministerio de Hacienda en el caso de que se apruebe y se le plantee la posibilidad de acogerse o no, la líder autonómica ha dicho no querer "entrar a hablar sobre el tema".

La condonación, ha considerado, no es más que "un juego de trilerismo político" del presidente del Gobierno que, además, "deja en desventaja" a Baleares debido a que "tendrá que asumir la deuda de otras comunidades".

"Pero no entraré. Yo no estoy para hablar de un sistema de condonación, que es trilerismo, que la deuda no desaparece. Estoy para hablar de un nuevo sistema de financiación. Rechazamos de plano el juego de trilerismo de la condonación", ha incidido.

A Sánchez, ha recordado, le ha reclamado "desde el primer momento" que presentara un borrado del nuevo régimen de financiación autonómico "que lleva años caducado", algo que no ha sucedido.

"Su obligación es presentar un borrado para que las comunidades autónomas, con una cosa que nos afecta a todos, podamos hablar entre todos. ¿Alguien duda de que si este borrador lo pide Cataluña o el País Vasco tendríamos ya una propuesta de nuevo sistema de financiación?", ha ironizado Prohens.

VATICINA QUE NO SE APROBARÁ EN EL CONGRESO

A todo ello, la líder de los 'populares' de Baleares ha asegurado desconocer "en qué términos y condiciones" el Consejo de Ministros tiene intención de aprobar la condonación.

"Lo que diga el Gobierno tiene que aprobarse en el Congreso, y a día de hoy, por las manifestaciones que han hechos sus socios, no tiene los votos para aprobarse", ha vaticinado.

En ese momento, ha confiado, se le acabará dando la razón acerca de que la propuesta "es solo un juego de trilerismo".