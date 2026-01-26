Prohens carga contra el Gobierno por la subida de la plusvalía municipal: "Van a contracorriente de la gente de aquí"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cargado contra el Gobierno de España por introducir una subida de la plusvalía municipal --el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana-- en el Real Decreto ley 16/2025, publicado el pasado 24 de diciembre en el BOE.

"Van a contracorriente y en contra de la gente de aquí", ha criticado la líder del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, en el que ha lamentado que el Gobierno pretenda aumentar los impuestos en la compra de una vivienda cuando "todo el mundo se está dejando la piel para poner vivienda asequible para los ciudadanos".

Para Prohens, ahora es el momento de "menos impuestos y más facilidades para los jóvenes y familias". "Esto estamos haciendo en Baleares", ha reivindicado.

En este sentido, ha subrayado que el Govern ampliará los umbrales para beneficiarse de las bonificaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de la primera vivienda.

"A cada impuesto que suben a nuestros ciudadanos, nosotros los bajamos", ha concluido.