Prohens, a Castells ante críticas a la ley agraria:"Su problema es que se piensa que Menorca es solo usted y su partido"

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al diputado de Més per Menorca, Josep Castells, de "pensar que Menorca es solo él y su partido". "Este es su problema", le ha dicho en el pleno de este martes.

Así se ha expresado la líder del Ejecutivo ante las críticas del menorquinista sobre el anteproyecto de la ley agraria que, a su parecer, "modifica por la puerta de atrás" el plan territorial insular (PTI) de Menorca.

En este sentido, Castells ha exigido a Prohens que "respete" el PTI y ha dicho que el PP está "obsesionado" con "triturar el modelo territorial de Menorca". "Menos presumir de paisaje y naturaleza y más proteger el territorio", ha sostenido.

De su lado, Prohens ha defendido la ley agraria y el apoyo de la organizaciones agrarias, también de las de Menorca. "No se da cuenta de que está en contra de lo que piden los payeses del campo menorquín", ha considerado.