Simonet se compromete a "llegar a consensos" y que la Ley Agraria que se apruebe sea la que "pidan los payeses"

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, se ha comprometido a "llegar a consensos" y que la Ley Agraria que se apruebe sea la que "pidan los payeses".

Simonet se ha pronunciado así este martes, en el pleno del Parlament, en el que ha recordado que en el programa del PP figuraba el compromiso de dar "garantías" para la rentabilidad del sector agrario y las actividades complementarias y la intención es poder aprobar una Ley Agraria con el "máximo consenso con el sector".

Precisamente, en este sentido el Govern trabaja "desde hace un año" con el sector, habiendo logrado ya que "este trabajo hoy cuente con el apoyo de siete entidades agrarias".

En cuanto a las agroestancias, el conseller ha explicado que "una parte del sector agrario pide mantener la plazas de éstas en seis y otra ampliarlas a 14". La propuesta del Govern es de diez plazas.

Así, ha aclarado que "en estos momentos, las alegaciones presentadas no discuten que no se puedan hacer agroestancias fuera de la vivienda, no hay ninguna que vaya en este sentido". Lo que sí hay es "alguna propuesta de discusión de las ampliaciones", ha precisado.

Simonet ha añadido que "las agroestancias se agrarizan porque se piden cuatro años de explotación preferente, se obliga a que haya venta directa de producto, con lo que se comercializa el producto local, y, cuando la edificación no sea vivienda si no edificación agraria, ésta ha de ser una que ya no tenga usos agrarios".

De este modo, ante las críticas de la diputada socialista Amanda Fernández, quien se ha referido a la futura Ley Agraria como la "ley turística del campo", el conseller ha defendido que "cuando se agrarizan las agroestancias no se puede pensar que venga ningún fondo de inversión a estar cuatro años haciendo de payés para después, si logra plazas, pueda tener las agroestancias".

Además, Simonet ha remitido a la diputada a las alegaciones, ya presentadas, por que, ha incidido, "nadie pone en duda el modelo de las agroestancias", lo que se discute son la ampliación de las plazas de éstas, ya que "algunos piden seis y otros 14", mientras la propuesta del Govern es de diez plazas, ha incidido.

Con todo, el conseller Simonet se ha mostrado convencido de que "se llegará a consensos y se hará la ley que pidan los payeses" y le ha recordado a Fernández que "el plan de España de turismo 2030, presentado ahora, sigue diciendo mejorar la conexión con otras actividades como la del sector primario y consolidar destinos rurales como motor de distribución de la renta turística".